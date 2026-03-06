Не е веќе на интензивна: Нови информации за здравствената состојба на Ивица Дачиќ

Министерот за внатрешни работи и претседател на Социјалистичката партија на Србија (СПС) Ивица Дачиќ е префрлен од интензивната нега во Петтото одделение на Клиниката за пулмологија на Универзитетскиот клинички центар на Србија, јавува „Блиц“.

Медиумот објавува дека вчера Дачиќ е префрлен на одделението каде што лекарите продолжуваат да се грижат за неговото здравје.

Дачиќ е во болница од 25 февруари, кога беше хоспитализиран поради билатерална пневмонија.

Истата вечер, министерот беше интубиран и поврзан на апарати за дишење, а со помош на респираторна поддршка, дишеше до 2 март, кога беше исклучен од респираторот.

Истиот ден кога беше исклучен од вентилаторот, министерот за здравство Златибор Лончар изјави дека здравствената состојба на министерот за внатрешни работи е подобра отколку што била, додавајќи дека постојат причини за оптимизам, но и дека мерките за интензивно лекување и терапија продолжуваат.