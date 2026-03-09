Дачиќ: Нема смрт без судниот ден, му благодарам на мојот брат Вучиќ

Министерот за внатрешни работи на Србија Ивица Дачиќ проговори за прв пат откако беше хоспитализиран поради билатерална пневмонија

. – Драги пријатели, ви се обраќам за прв пат по тој ужасен ден на 25 февруари. Се вратив во живот! Сè уште сум во болница, но Консилиумот формиран од министерот Лончар ми соопшти дека треба да си заминам овие денови и да продолжам со лекувањето дома. Тој мрачен ден јасно ми покажа кои и кои треба да бидат мои приоритети. Денот кога заспав на пат кон животот, пет дена во несвест на работ помеѓу животот и смртта, и моето повторно будење на денот кога се роди мојот покоен татко . Ви благодарам на сите што веруваа, се грижеа и се молеа за мене. Нека сè ви се врати добро. Ви благодарам на прекрасните лекари и медицински персонал на Клиниката за пулмологија на Универзитетскиот клинички центар. Благодарност до оние што беа со мене, благодарност до оние што не беа, бидејќи ми помогнаа да сфатам дека дури и не го заслужуваат моето внимание. Благодарност до мојот брат Александар Вучиќ, моето семејство, пријателите и партиските другари, државните власти, црквата и сите што се молеа Бог да ме зачува и заштити. Пред повеќе од 15 години, Кемал Монтено и јас заедно ја отпеавме неговата песна, за која никогаш не замислував дека ќе ја живеам. Се вратив, животе! Благодарност до сите што ми помогнаа да не бидам суден, бидејќи нема смрт без суден ден. Ви благодарам на сите – рече Дачиќ.