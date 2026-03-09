САД потрошиле околу 5,82 милијарди долари за само 100 часа војна против Иран

Првите 100 часа од операцијата „Епски бес“ ги чинеа американските даночни обврзници најмалку 5,82 милијарди долари, што е околу 0,69% од вкупниот буџет за одбрана на САД за 2026 година, покажува анализата на CSIS.

Вкупните оперативни трошоци на САД изнесувале приближно 3,3 милијарди долари. Покрај тоа, САД изгубија значителна воена инфраструктура во вредност од 2,52 милијарди долари како резултат на одмаздничките напади од страна на Иран.

Трошоци на САД за офанзивни операции

Според анализата, обновувањето на американските резерви на муниција се проценува дека ќе чини 3,1 милијарда долари, при што трошоците се зголемуваат за 758,1 милиони долари дневно.

Бидејќи носачите на авиони „УСС Абрахам Линколн“ и „УСС Џералд Форд“ остануваат во регионот со борбените групи за поддршка, тие продолжуваат да трошат околу 15 милиони долари дневно.

Американските системи за воздушна/ракетна одбрана исто така активно се користат за пресретнување на иранските напади. Според проценките на Институтот Пејн за јавна политика, САД потрошиле околу 180 пресретнувачи SM-2/SM-3/SM-6, 90 ракети „Патриот“ PAC-2/PAC-3 и 40 пресретнувачи THAAD.