22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

Албанија e прва во Европа во производство на обновлива енергија, достигна 99,3 проценти

Балкан

22.08.2025

Албанија е европски шампион во производство на обновлива енергија, со 99,3 проценти, по што следува Норвешка со 99,1 отсто, објави албанската владина Агенција за медиуми и информации (MIA- Media and Information Agency).

Овој показател е важен факт, во време кога енергетските предизвици се од витално значење на нашиот континент, а управувањето со ресурсите е приоритет на самата Европска Унија.

Албанија и Норвешка водат со речиси 100 проценти производство на електрична енергија од обновливи извори, додека просекот на ЕУ е 42 отсто“, наведува Агенцијата.

По Албанија и Норвешка, Данска е рангирана со 88,6 проценти, Луксембург со 87,4 и Португалија со 78,6 отсто. 

