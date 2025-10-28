 Skip to main content
28.10.2025
Република Најнови вести
Вторник, 28 октомври 2025
Неделник

Скандал ја тресе гранцуската ракометна федерација

Ракомет

28.10.2025

Freepik

Француската ракометна федерација е на работ на катастрофа, соочувајќи се со сериозна институционална и финансиска криза, јавија тамошните медиуми.

Според извештајот на поранешниот главен сметководител, институцијата е погодена од „алармантни внатрешни дисфункции“ кои ја доведоа до историски финансиски дефицит.

Во извештајот се наведува дека федерацијата има финансиски дефицит од 2.318.942 евра во 2024 година – најголем во нејзината историја. Покрај тоа, речиси осум милиони евра во готово исчезнале во последните две години, што предизвикува голема загриженост во ракометните кругови во Франција.

Извештајот открива дека неколку вработени и поранешни членови на федерацијата поднеле обвинувања за морално вознемирување. Критиките се насочени кон извршниот директор Лоран Фрео, кој е обвинет за „лошо управување“ и повеќе од 20 отпуштања на вработени од 2022 година.

Како одговор на кризата, Оливие Буи, претседател на Националната комисија за судии, поднесе оставка, обвинувајќи ја федерацијата за мешање во автономијата на судиите.

Францускиот ракомет, кој доминираше на европската и светската сцена во последните десет години, сега е во една од своите најтешки внатрешни битки.

Поврзани вести

Ракомет  | 14.10.2025
Лесна победа на ракометарите на Вардар над Сесвете за одличен старт во Лига Европа
Ракомет  | 08.10.2025
Македонија со две судиски двојки на ЕП!
Ракомет  | 05.09.2025
Ракометарите на Вардар стартуваа со победа во Струга
﻿