Црногорците воведоа визи за турските државјани

Facebook/Vlada Crne Gore

Турското Министерство за надворешни работи во понеделник објави дека, во врска со настаните во Црна Гора, се преземени мерки за обезбедување на безбедноста на турските граѓани и дека тие се во постојан контакт со црногорските власти, додека во исто време црногорската влада одлучи привремено да го суспендира безвизниот режим за турските граѓани.

Спирала на насилство и уништување на имотот на турските граѓани во Црна Гора започна синоќа, откако младиот М. Ј. од Подгорица беше повреден со нож во саботата навечер. Полицијата ги уапси азербејџанскиот државјанин Ј. Г. (31) и турскиот државјанин Н. Д. (54) за нападот. Тие се осомничени за кривично дело насилно однесување.

По овој инцидент, во понеделникот навечер беше демолиран угостителски објект во центарот на Подгорица, во сопственост на турски државјанин. Полицијата во Подгорица истражува и кој го запалил автомобилот во сопственост на турската компанија „Зерен Моторс“ во Подгорица во неделата навечер.

Исто така, група граѓани собрани во подгоричката населба Забјело, каде што се случи нападот врз жител на Подгорица, скандираа „Убијте го Турчинот“.

На веб-страницата на турското Министерство за надворешни работи се наведува дека „во текот на изминатиот викенд во Црна Гора се случија некои вознемирувачки настани, кои влијаеја и на нашите граѓани“.

„Веднаш по почетокот на настаните, беше воспоставен контакт со црногорските власти и беа преземени потребни мерки за да се обезбеди безбедноста на нашите граѓани“, соопшти турското Министерство за надворешни работи. Тие додадоа дека внимателно ја следат ситуацијата.

Црногорската влада во понеделник, на електронска седница, одлучи привремено да го укине безвизниот режим за турските граѓани.

Премиерот Милојко Спајиќ објави дека одлуката ќе се дискутира денес, веднаш по инцидентот.

Во материјалот што го разгледа владата денес се наведува дека Црна Гора целосно ги зема предвид интересите и статусот на приближно 14.000 турски граѓани кои се наоѓаат на нејзина територија и ќе преземе сите потребни чекори за да се осигури дека нивниот престој е непречен и во согласност со законот.

„Исто така, важно е да се нагласи дека Министерството за надворешни работи на Црна Гора, во соработка со надлежните институции, ќе обезбеди забрзана постапка за издавање визи за сите граѓани на Република Турција кои планирале да пристигнат, престојуваат или транзитираат низ Црна Гора, со цел да се минимизираат негативните ефекти од преодниот период“, се вели во соопштението на црногорската влада.

Црногорската полиција претходно објави дека синоќа 45 лица – државјани на Турција и Азербејџан – биле однесени во просториите на Одделот за безбедност во Подгорица за кривична обработка, како и проверка на легалноста на нивниот престој на територијата на Црна Гора. Полицијата апелираше до жителите на Подгорица „да останат достоинствени, да не подлегнуваат на емоции или повици за линч“.

Бројни црногорски функционери одговорија на повиците за линч. Црногорскиот претседател Јаков Милатовиќ остро го осуди нападот во Подгорица, но исто така ги повика сите граѓани да останат смирени и воздржани, нагласувајќи дека не треба да има простор за колективна вина или стигматизација на целата нација.

Црногорскиот министер за надворешни работи Ервин Ибрахимовиќ ги повика сите во Црна Гора на воздржаност и разумност, нагласувајќи дека вината е индивидуална, додавајќи дека „во европска Црна Гора нема место за насилство, нема место за самоволие и нема место за извиците „Убијте го Турчинот!“ што можеа да се слушнат во Подгорица“.

Во Подгорица во текот на денот не се регистрирани нови инциденти.