 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Неделник
ЕВРОПСКО РАКОМЕТНО ПРВЕНСТВО ЗА МАЖИ

Македонија води 13-9 против Романија по првите 30 минути

Ракомет

20.01.2026

Машката ракометна репрезентација на Македонија води 13-9 против Романија по првите 30 минути во последниот меч од групната фаза на Европското првенство кое е е во тек. Натпреварот е важен за бараж мечот за пласман на Светското првенство 2027 година. Ако забележиме убедлива победа можеме да се надеваме на пласман во главната рунда, но за тоа ќе чекаме услуга од Данска.

Голамнот Никола Митревски има три одбрани, а капитенот Филип Кузмановски со четири гола е најефикасен во македонскиот тим по првото полувреме.

Поврзани вести

Ракомет  | 20.01.2026
Каков цепелин на Костески и Џонов, вистинска уметност!
Ракомет  | 20.01.2026
Натпреварот против Романија за нас е цреша на тортата на ова ЕП, вели министерот за спорт Ристовски
Ракомет  | 20.01.2026
Селекторот Кирил Лазаров ги одбра јунаците за мечот со Романија
﻿