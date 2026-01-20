Кога е најдобро да се јадат урми

Пиксабеј

Полни со јаглехидрати и влакна, урмите нудат природен поттик на енергија и поддршка за дигестивниот систем. Иако не постои едно идеално време за нивно јадење, експертите велат дека можат да бидат особено корисни во одредени ситуации.



Урмите се одличен избор за брзо зголемување на енергијата благодарение на нивната висока содржина на јаглехидрати (приближно пет до 18 грама по урма, во зависност од големината и видот), од кои повеќето доаѓаат од природни шеќери.



Шеќерите се разградуваат побрзо од другите јаглехидрати, како што се скробот или влакната, обезбедувајќи му на телото брзо гориво.



За општа мотивација, диететичарката и авторка на „The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook“ Лорен Харис-Пинкус препорачува јадење урми помеѓу оброците. Јадењето урми околу 15 часот може да ви помогне да го надминете попладневниот пад на енергијата.



Сепак, ако се потпирате на урмите како ‘гориво’ за вашиот тренинг, ќе сакате да ги јадете пред да започнете со вежбање“, рекла диететичарката Стејси Вудсон.



Урмите се паметен избор за ужина пред тренинг бидејќи нивната содржина на јаглехидрати помага да се напојуваат мускулите што работат, додека калиумот ја поддржува правилната мускулна функција.

Јаглехидратите во урмите, особено во комбинација со протеини, помагаат во закрепнувањето и обновувањето на мускулниот гликоген. Бидејќи телото губи калиум преку потење за време на вежбање, урмите можат да помогнат да се надомести разликата.

Иако урмите можат да обезбедат енергија и да го поддржат варењето, вреди да се има предвид дека секое овошје има релативно висока содржина на шеќер. Истражувањата покажуваат дека природните шеќери од овошјето се покорисни од додадените шеќери бидејќи се богати со растителни влакна и други хранливи материи.



Сепак, природните и додадените шеќери се метаболизираат на ист начин и можат да придонесат за зголемување на телесната тежина или висок шеќер во крвта кога се консумираат прекумерно. За рамнотежа на шеќерот во крвта, се препорачува да се комбинираат урмите со протеини, што помага во забавување на варењето на едноставните шеќери.