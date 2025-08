Ваков нокаут ретко се гледа

Неверојатен нокаут беше виден на спектаклот „Бог на боречките вештини“ што се одржа во Виетнам. Домашниот борец Џук Мах Лу го нокаутираше сонародникот К-Па Туан со импресивен удар. Лу изведе брутален удар со висок удар, погодувајќи го својот противник директно во главата, кој веднаш падна на подот и ја изгуби свеста. Судијата веднаш ја прекина борбата, а лекарите му пружија помош на несреќниот Туан неколку минути. На крајот, тој беше изнесен од октагонот на носилка и однесен во болница.

Brutal head kick KO by Đức Mạnh Lưu this morning at God of Martial Arts in Vietnam. His opponent K-Pa Thuân was stretchered out. #GMA7 pic.twitter.com/qLJvAHhbHI