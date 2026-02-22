Норвешка освои најмногу медали на Зимските олимписки игри во Милано – Кортина

Норвешка е најуспешна нација на Зимските олимписки игри 2026 во Милано-Кортина со рекордни 18 златни медали и вкупно 41.

Норвешките олимпијци освоија и 12 сребрени и 11 бронзени медали, а историски успех постигна Јоханес Клебо, кој ги освои сите шест златни медали во крос-кантри.

Норвешка претходно беше најуспешна нација на Игрите во 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 и 2022 година.

Конечна табела со освои медали:

Злато Сребро Бронза Вкупно

Норвешка 18 12 11 41

САД 12 12 9 33

Холандија 10 7 3 20

Италија 10 6 14 30

Германија 8 10 8 26

Франција 8 9 6 23

Шведска 8 6 4 18

Швајцарија 6 9 8 23

Австрија 5 8 5 18

Јапонија 5 7 12 24

Канада 5 7 9 21

Кина 5 4 6 15

Јужна Кореја 3 4 3 10

Австралија 3 2 1 6

Велика Британија 3 1 1 5

Чешка 2 2 1 5

Словенија 2 1 1 4

Шпанија 1 0 2 3

Бразил 1 0 0 1

Казахстан 1 0 0 1

Полска 0 3 1 4

Нов Зеланд 0 2 1 3

Финска 0 1 5 6

Латвија 0 1 1 2

Грузија 0 1 0 1

Данска 0 1 0 1

Естонија 0 1 0 1

Бугарија 0 0 2 2

Белгија 0 0 1 1