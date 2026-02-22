Алиу: Од 10 проверени компании со лиценци за медицинска марихуана, шест се во постапка за одземање

Министерот за здравство Азир Алиу за ТВ Телма изјави дека од досега процесуирани десет компании кои имаат лиценци за одгледување на медицинска марихуана, шест се во постапка за одземање на лиценцата.

Од досега процесираните компании, од десет најмалку шест, сега се во постапка на одземање на лиценците, затоа што не ги исполнуваат условите за лиценцирање предвидени во законот“, изјави Алиу.

Тој вели дека не може да даде повеќе детали кои ја довеле до заклучок стручната комисија на Министерството да покрене постапка за одземање на лиценците, затоа што постапката е сѐ уште е во тек.

На прашање дали може да ги соопшти имињата на тие компании, министерот Алиу рече дека не сака тоа да го направи во оваа рана фаза, и дека процесот ќе заврши во вторник кога ќе бидат соопштени причините и имињата на компаниите за кои Комисијата на министерството за здравство утврдила дека не ги исполнуваат условите.

Алиу нагласи дека дека ќе се менуваат правилниците за регулирање на оваа дејност.