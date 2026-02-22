 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Алиу: Од 10 проверени компании со лиценци за медицинска марихуана, шест се во постапка за одземање

Македонија

22.02.2026

Министерот за здравство Азир Алиу за ТВ Телма изјави дека од досега процесуирани десет компании кои имаат лиценци за одгледување на медицинска марихуана, шест се во постапка за одземање на лиценцата.

Од досега процесираните компании, од десет најмалку шест, сега се во постапка на одземање на лиценците, затоа што не ги исполнуваат условите за лиценцирање предвидени во законот“, изјави Алиу.

Тој вели дека не може да даде повеќе детали кои ја довеле до заклучок стручната комисија на Министерството да покрене постапка за одземање на лиценците, затоа што постапката е сѐ уште е во тек.

На прашање дали може да ги соопшти имињата на тие компании, министерот Алиу рече дека не сака тоа да го направи во оваа рана фаза, и дека процесот ќе заврши во вторник кога ќе бидат соопштени причините и имињата на компаниите за кои Комисијата на министерството за здравство утврдила дека не ги исполнуваат условите.

Алиу нагласи дека дека ќе се менуваат правилниците за регулирање на оваа дејност. 

Поврзани вести

Македонија  | 06.02.2026
Нови простории на Институтот за трансфузиона медицина во Тетово
Здравје  | 04.02.2026
Отсега граѓаните ќе може да проверат кога им е редот за операција, министерот Алиу презентираше електронска евиденција за елективни интервенции
Македонија  | 24.01.2026
Алиу: Примарната цел на законот е да ги превенира штетните последици од пушењето, а не да се казнува
﻿