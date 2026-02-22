Околу Иран се распоредени скоро половина од вкупните американски воздухопловни сили

Професорот по политички науки на Универзитетот во Чикаго, Роберт Пејп, специјализиран за безбедносни прашања и основач и директор на Чикашкиот проект за безбедност и закани (CPOST), коментира дека силите што моментално се распоредени во околината на Иран претставуваат 45-50% од вкупните американски воздухопловни сили.

Тој исто така верува дека САД никогаш порано не распоредиле толку многу сили против потенцијален противник.

До средината на февруари, САД распоредија 20-22 KC-135/KC-46 Стратотанкери, еден извидувачки авион RC-135, три специјални комуникациски авиони Bombardier E-11A BACN, најмалку два E-3 Sentry AWACS, 24 ловци F-15E, 30 ловци F-35A, најмалку шест авиони за електронско војување EA-18GA и 36 ловци F-16.

Заедно со авионите од носачите на авиони „Линколн“ и „Форд“, вкупниот број на авиони во воздушното крило се приближува (и веројатно надминува) до 300 единици.