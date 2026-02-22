 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Околу Иран се распоредени скоро половина од вкупните американски воздухопловни сили

Свет

22.02.2026

Професорот по политички науки на Универзитетот во Чикаго, Роберт Пејп, специјализиран за безбедносни прашања и основач и директор на Чикашкиот проект за безбедност и закани (CPOST), коментира дека силите што моментално се распоредени во околината на Иран претставуваат 45-50% од вкупните американски воздухопловни сили.

Тој исто така верува дека САД никогаш порано не распоредиле толку многу сили против потенцијален противник.

До средината на февруари, САД распоредија 20-22 KC-135/KC-46 Стратотанкери, еден извидувачки авион RC-135, три специјални комуникациски авиони Bombardier E-11A BACN, најмалку два E-3 Sentry AWACS, 24 ловци F-15E, 30 ловци F-35A, најмалку шест авиони за електронско војување EA-18GA и 36 ловци F-16.

Заедно со авионите од носачите на авиони „Линколн“ и „Форд“, вкупниот број на авиони во воздушното крило се приближува (и веројатно надминува) до 300 единици.

Поврзани вести

Свет  | 22.02.2026
Пет курдски сепаратистички групи формираа сојуз за да ја срушат Исламската република Иран
Свет  | 21.02.2026
САД разгледуваат опции за атентат врз иранското раководство и клучните религиозни личности на Иран
Свет  | 21.02.2026
Иранскиот претседател: Иран нема да попушти под притисокот за време на преговорите со САД
﻿