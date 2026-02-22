Во Кичево 400 извидници од цела држава го одбележаа Денот на извидниците

Околу 400 деца и млади од повеќе градови низ државата се собраа во Кичево за заеднички да го одбележат 22 февруари – Денот на извидниците, ден кога милиони извидници ширум светот го слават извидничкото движење, неговите вредности и мисија, соопшти Сојузот на извидници на Македонија.

Под мотото „Биди подготвен!“ извидниците во Македонија повеќе од седум децении се симбол на другарство, солидарност, лидерство и активно учество во заедницата.

Како што велат од Сојузот, овој собир уште еднаш ја покажа силата на извидничкото движење и неговото значење за воспитување на млади луѓе кои растат во одговорни и активни граѓани.

Одбележувањето почна со свечен марш по главниот булевар во Кичево, при што извидниците во униформа продефилираа низ градот, испраќајќи порака за заедништво, солидарност и активна младинска енергија. По маршот следеше свеченото отворање на настанот, при што свое обраќање имааа старешината на Сојуз на извидници на Македонија и градоначалникот на Општина Кичево, кои ги поздравиле учесниците и ја истакнаа важноста на извидништвото во развојот на младите и заедницата.

Еден од најзначајните моменти на прославата беше давањето на извидничкиот завет, при што 100 нови извидници официјално станаа дел од извидничкото братство, симболично прифаќајќи ги вредностите на чест, пријателство, служба и грижа за природата, се наведува во соопштението.

Во рамки на одбележувањето, извидниците реализирале и општествено корисни активности. Преку кампањата „Направи добро дело“ биле спроведени хуманитарни акции и иницијативи за поддршка на заедницата, додека во соработка со Црвениот крст се организирале и крводарителски акции, со цел подигање на свеста за солидарноста и значењето на крводарувањето.

Со своето присуство, младите извидници покажаа дека извидништвото претставува многу повеќе од хоби — тоа е образовен процес преку кој учат тимска работа, одговорност, почитување на различностите и активен придонес кон општеството“, се додава во соопштението.

Сојуз на извидници на Македонија е младинска чадор организација основана во 1953 година и денес обединува 20 активни извиднички одреди со повеќе од 3000 деца и млади. Како дел од светското извидничко движење со над 57 милиони членови во повеќе од 180 држави и територии, организацијата работи на развој на младите преку неформално образование, животни вештини и волонтерство.