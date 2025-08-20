Mушичка донесе поен во голф

Речиси неверојатен момент кој сигурно ќе влезе во аналите на голфот се случи на BMW Championship во Мериленд, благодарение на една мала мушичка.

Англичанецот Томи Флитвуд, моментално 13-ти играч во светот, беше на еден чекор од промашен удар кога топката,застаната веднаш до дупката, се чинеше дека остана неподвижна.

Публиката речиси се откажа од надежта, но по 28 драматични секунди топката одеднаш почна да се движи и падна во дупката.

Снимките со забавено движење открија клучен детаљ, мушичката што во тој момент беше на топката се помести, предизвикувајќи мала ротација и ставајќи ја историјата во движење.

Погледнете го неверојатниот момент: