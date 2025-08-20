Skip to main content
21.08.2025
Најнови вести
Четврток, 21 август 2025
Македонски
Македонски
English
Shqip
Неделник
Архива
11.2012-12.2018
10.2018-11.2023
11.2023-11.2024
Најнови вести
Вести
Македонија
Економија
Култура
Хроника
Скопје
Балкан
Свет
Интервјуа
Колумни
Спорт
Фудбал
Ракомет
Кошарка
Останати спортови
Спорт шоу
Сцена
Филм
Музика
Естрада
Живот
Астро
Калеидоскоп
Здравје
Кујнски тефтер
Мода и убавина
Семејство
Кариера
Психологија
Патувања
Технологија
Сервиси
5 минути со Чавез
Барај
21.08.2025
Републиканка на денот
21.08.2025
Поврзани вести
Републиканка на денот
|
20.08.2025
20.08.2025
Републиканка на денот
|
19.08.2025
19.08.2025
Републиканка на денот
|
18.08.2025
18.08.2025
Најнови вести
Останати спортови
|
Mушичка донесе поен во голф
20.08.2025
Кошарка
|
Македонија ѝ одржа лекција на Унгарија на крајот на претквалификациите за СП
20.08.2025
Балкан
|
Референдумот во Република Српска на 18 или 25 октомври, одлучи владејачката коалиција
20.08.2025
Македонија
|
Систина му се закани, Кедев одговори: Оваа тужба ќе биде можност конечно да се види што навистина се случува во македонското приватно здравство
20.08.2025
Балкан
|
Автобус од Косово се преврте кај Минхен: 30 повредени
20.08.2025
Сервиси
|
ЦУК: Од вкупно 13 пожари на отворен простор, активни се четири
20.08.2025
Хроника
|
Наоружан и маскиран влегол кај соседот да го ограби, тој молел да му остави барем 1.000 денари
20.08.2025
Свет
|
Комарците шират болести, бројот на случаи расте во Европа
20.08.2025
Хроника
|
Кривична пријава за осуденикот кој си го уби цимерот во Бардовци
20.08.2025
Свет
|
Трамп ја повика гувернерката на Федералните резерви, Лиса Кук, да поднесе оставка
20.08.2025
Македонија
|
Тошковски: Измами сѐ почесто таргетираат постари граѓани, жртвите да го исклучат телефонот и да пријавуваат во МВР
20.08.2025
Сервиси
|
Утре со температури до 37 степени, во петок нов влажен бран
20.08.2025
Хроника
|
Мајка ќе одговара за запуштање и малтретирање на своето дете
20.08.2025
Свет
|
Украинци: На руска територија има најмалку 20.000 киднапирани украински деца
20.08.2025
Свет
|
Полскиот премиер се противи на идејата за средба меѓу Путин и Зеленски во Будимпешта
20.08.2025
Свет
|
Велика Британија: Подготвени сме да го браниме украинското небо
20.08.2025
Хроника
|
Девојка со посебни потреби нападната во хотел, насилникот приведен
20.08.2025
Балкан
|
Албанија – црн рекорд во регионот, досега опожарени 55.154 хектари земјиште
20.08.2025
Хроника
|
Маж пронајден починат во домот во Кисела Вода
20.08.2025
Македонија
|
Вицепремиерот Николоски во Будимпешта на прослава на Националниот ден на Унгарија
20.08.2025