Анисимова со пресврт до победа против сонародничката Кејс

Американката Аманда Анисимова ја постигна првата победа на завршниот турнир кај тенисерките што се игра во Ријад. Таа ја совлада сонародничката Мидлтон Кејс со 2:1 во сетови (4:6; 6:3 и 6:2). Така двата денешни меча од второто коло од групата Б завршија со пресврт откако Елена Рибакина ја совлада Ига Швјонтек со 2:1 во сетови (3:6; 6:1 и 6:0).

По ваквиот денешен епилог мечот од 3.то коло меѓу Анисимова и Швјонтек ќе решава за полуфиналето, каде најблиску е Рибакина, додека Кејс има најмалку шанси.

Во другата група настапуваат: Арина Сабаленка, Џесика Пегула, Коко Гоф и Јасмине Паолини, а утре на програмата се мечевите: Сабаленка – Пегула и Гоф – Паолини.