Зеленски за ситуацијата на фронтот: Разберете колку ни е тешко

Фото: Скриншот од Си-Би-Ес

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска изјави дека приближно третина од борбите на фронтот, во војната со Русија, моментално се водат во регионот Покровска, на југоистокот на Украина.

– Триесет отсто од сите борбени операции на фронтот се одвиваат во Покровска. Дополнително, 50 отсто од сите употреби на наведувани бомби се упатуваат кон Покровск. Разберете колку ни е тешко, рече Зеленски на прес-конференција, пренесува Укринформ.

Тој додаде дека штабот на одбранбените сили ја разгледал и ситуацијата во врска со Купјанск.

Зеленски истакна дека на Лиманскиот и Краматорскиот правец нема промени, додека борбите продолжуваат во Костјантиновка и Добропиље.