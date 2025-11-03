 Skip to main content
03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Хамас: Континуираното уништување на куќи во Газа е прекршување на договорот за прекин на огнот

Свет

03.11.2025

Фото: Freepik

Портпаролот на палестинската милитантна група Хамас, Хазем Касем, денеска изјави дека континуираното бомбардирање и уништување на куќи и станбени населби во Појасот Газа од страна на Израел претставува јасно прекршување на договорот за прекин на огнот.

Тој ги повика посредниците да извршат притисок врз Израел „да ги запре овие прекршувања, кои вклучуваат убиства, продолжување на блокадата, ограничување на помошта и постојано затворање на преминот Рафа“, пренесува саудискиот весник Ашарк ал-Авсат.

Палестинската агенција Вафа (WAFA) денеска соопшти дека израелските сили продолжуваат да го прекршуваат договорот за прекин на огнот, наведувајќи дека училиштето Ал-Ханса и неговата околина во градот Абасан ал-Кабира, источно од Кан Јунис, како и плажата кај бегалскиот камп Нусеират во централниот дел на Појасот Газа денеска биле погодени во израелски артилериски напад. 

Поврзани вести

Свет  | 29.10.2025
Ванс: Примирјето меѓу Израел и Хамас се почитува и покрај судирите во Газа
Свет  | 27.10.2025
Рубио: Израелскиот напад врз Исламски џихад во Газа не го прекрши прекинот на огнот
Свет  | 26.10.2025
Нетанјаху: Израел ќе утврди кои странски воени сили се прифатливи во Газа
﻿