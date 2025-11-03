 Skip to main content
03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Хаќим Рамадани по поразот во Брвеница бара работа само во приватни компании

Македонија

03.11.2025

Фото: Фјесбук / Хаќим Рамадани

Досегашниот директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа и кандидат на ВРЕДИ за градоначалник на Општина Брвеница, Хаќим Рамадани, кој вчера ги изгуби изборите од кандидатот на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, Јовица Илиевски, на својот Фејсбук профил објави дека од денеска е невработен и бара работа во приватни компании.

–Од денеска сум невработен. Дипломиран економист сум. Барам работа само во приватни компании, напиша Рамадани.

И покрај договорот за меѓусебна поддршка, Рамадани пред изборите изјавуваше дека мора да ја добие изборната трка за градоначалник зашто е Албанец и повикуваше гласачи од странство за да го победи кандидатот Илиевски. Поради ваквите изјави, премиерот Христијан Мицкоски пред неколку дена најави дека Рамадани ќе биде разрешен од директорското место во Инспекторатот за локална самоуправа.

Поврзани вести

Македонија  | 02.11.2025
Мицкоски: Вечерва во Брвеница не славиме против никого, славиме за Македонија
Македонија  | 02.11.2025
Им благодарам на сите жители на општина Брвеница кои ја дадоа поддршката кажа лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски
Македонија  | 02.11.2025
ДИК: Јовица Илиевски, е новиот градоначалник на Брвеница
﻿