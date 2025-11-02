 Skip to main content
03.11.2025
Мицкоски: Вечерва во Брвеница не славиме против никого, славиме за Македонија

02.11.2025

Во Брвеница останува Јовица градоначалник, вечерва не славиме против некого, славиме за Македонија, изјави вечерва лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски.

Славиме за новата енергија што ја движи државата напред, за работата, за ред, за одговорност. Секој глас што го добивме е доверба, но и обврска. Да покажеме дека чесноста и трудот победуваат, дека политиката може да има достоинствено лице, и дека Македонија може да биде пример на соживот, ред и напредок!, објави Мицкоски на социјалните мрежи.

