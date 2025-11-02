Им благодарам на сите жители на општина Брвеница кои ја дадоа поддршката кажа лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски

Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски вечерва беше во Брвеница, по завршување на вториот круг на локалните избори и му ја честиташе победата на новизбраниот градоначалник Јовица Илиевски.

Покажавме дека општина Брвеница е за соживот, не за етнички поделби. Благодарност до сите жители, докажавме дека сме мултиетничка општина и таква ќе останеме. Благодарност до претседателот Мицкоски за максималната поддршка – рече Илиевски.

Мицкоски му ја честиташе победата на Илиевски и рече дека заедно со Владата ќе се направат многу проекти за општина Брвеница.