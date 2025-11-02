 Skip to main content
03.11.2025
Понеделник, 3 ноември 2025
Им благодарам на сите жители на општина Брвеница кои ја дадоа поддршката кажа лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски

Македонија

02.11.2025

Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски вечерва беше во Брвеница, по завршување на вториот круг на локалните избори и му ја честиташе победата на новизбраниот градоначалник Јовица Илиевски.

Покажавме дека општина Брвеница е за соживот, не за етнички поделби. Благодарност до сите жители, докажавме дека сме мултиетничка општина и таква ќе останеме. Благодарност до претседателот Мицкоски за максималната поддршка – рече Илиевски.

Мицкоски му ја честиташе победата на Илиевски и рече дека заедно со Владата ќе се направат многу проекти за општина Брвеница.

Честитки на Јовица што издржа, веруваме дека иднината е во заедништвото. Сите кои мислат дека можат да бидат лидери на начин на кој ќе разделуваат грешат. Тој концепт се покажа погрешен. Им благодарам на сите жители на општина Брвеница кои ја дадоа поддршката и застанаа зад овој концепт на обединување – рече Мицкоски.

