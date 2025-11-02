Ѓорѓиевски: Скопје е ослободено!

Скопје е ослободено, кажа новиот градоначалник на Скопје, Орце Ѓорѓиевски откако симболично помина под Триумфалната капија, а поддржувачи го пречекаа со факели.

„Вечерва, не победив само јас. Победивте вие. Скопје победи!Победи идејата дека овој град може да стане место на достоинство, ред и иднина. Победи народот кој реши да се спротивстави на неправдата, нашиот горд народ кој никогаш не се откажува!, рече Ѓорѓиевски преку социјалната мрежа Фејсбук.

Најави дека борбата не завршува, туку само што почнала.

„Влегуваме во ново време, време на работа и на дела, не на изговори. Ние нема да застанеме додека секој човек не се чувствува горд што живее во своето Скопје“, рече тој.

Новиот градоначалник вети дека ќе се бори секој ден „против небрежноста, против хаосот, безредието и рамнодушноста“ што му биле оставени на градот, како и за иднината на децата и достоинството на граѓаните.

Ѓорѓиевски упати благодарност до семејството, тимот и сите поддржувачи.

„Најмногу благодарам на Премиерот Христијан Мицкоски мојот најсилен столб!“, истакна Ѓорѓиевски.

Својот говор тој го заврши со цитат од Винстон Черчил: „Историјата ќе биде наклонета кон нас, затоа што ние имаме намера да ја напишеме.”