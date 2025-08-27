Почнува ЕП во кошарка, Србија главен фаворит

– Со натпреварот Велика Британија – Литванија, денес 12:30 часот во Тампере, Финска ќе биде отворен Евробаскет 2025.

Континенталниот кошаркарски собир ќе трае до 14 септември.

Покрај Тампере, градови и земји домаќини се: Рига (Летонија), Лимасол (Кипар) и Катовице (Полска).

Ова е трет пат четири земји да бидат организатори на ЕП и тие автоматски се квалификуваа за завршниот турнир.

Дебитант на Европските првенства е Кипар, а титулата ја брани Шпанија, која на претходното првенство го освои четвртиот пехар наменет за европските шампиони.

Евробаскет 2025 е 42-ро издание на првенството на најдобрите селекции на Стариот континент, организирано од ФИБА. На турнирот учествуваат 24 национални селекции, поделени во четири групи од по шест екипи.

Во првата фаза се играат во пет кола, а првите четири селекции од секоја група одат во нокаут фазата (шеснаесетфинале, четвртфинале, полуфинале, финале и натпревар за трето место).

Другите двојки за денес се:

Чешка – Португалија (13:45 часот)

Црна Гора – Германија (15:30)

Летонија – Турција (17:00)

Шведска – Финска (19:30)

Србија – Естонија (20:15)