Франција ја прегази Португалија, постигна 28 голови во едно полувреме

Бранителот на титулата Франција во доминантен стил ја забележа првата победа во втората фаза на Европското ракометно првенство, откако ја совлада Португалија со 46-38 (28-15) во рамки на второто коло во групата 1.

Франција веќе на стартот на дуелот во Хернинг имаше предност од 5-1, а при резултат 14-8 со нова серија од 6-1 уште во раната фаза од натпреварот дојде до недостижни +11 (20-9), постигнувајќи неверијатни 28 голови во првиот дел.

Разликата во класа придонесе за ревијален карактер на второто полувреме, а Франција за само еден гол не го собори рекордот според постигнати погодоци на официјален натпревар.

Дика Мем со осум голови беше најефикасен во француските редови и воедно на натпреварот

Франција сега е лидер на табелата со 4 бодови, но и натпревар повеќе од второпласираната Германија која вечерва ќе игра против Норвешка. Во увертира на овој натпревар, кодомаќинот Данска ќе игра против Шпанија.