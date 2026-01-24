 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник
ЕХФ ЕУРО 2026

Франција ја прегази Португалија, постигна 28 голови во едно полувреме

Ракомет

24.01.2026

Бранителот на титулата Франција во доминантен стил ја забележа првата победа во втората фаза на Европското ракометно првенство, откако ја совлада Португалија со 46-38 (28-15) во рамки на второто коло во групата 1.

Франција веќе на стартот на дуелот во Хернинг имаше предност од 5-1, а при резултат 14-8 со нова серија од 6-1 уште во раната фаза од натпреварот дојде до недостижни +11 (20-9), постигнувајќи неверијатни 28 голови во првиот дел.

Разликата во класа придонесе за ревијален карактер на второто полувреме, а Франција за само еден гол не го собори рекордот според постигнати погодоци на официјален натпревар.

Дика Мем со осум голови беше најефикасен во француските редови и воедно на натпреварот

Франција сега е лидер на табелата со 4 бодови, но и натпревар повеќе од второпласираната Германија која вечерва ќе игра против Норвешка. Во увертира на овој натпревар, кодомаќинот Данска ќе игра против Шпанија.

Поврзани вести

Ракомет  | 24.01.2026
Данска ја отпиша Шпанија од трката за полуфиналето на ЕП, фантастични 14 одбрани на Нилсен
Ракомет  | 22.01.2026
Данска ги освои првите бодови во главната фаза
Ракомет  | 13.01.2026
ЕХФ ЕУРО: Дербито меѓу Шведска и Холандија за македонските судии
﻿