Земањето на Гренланд е шанса на Трамп да влезе во историјата меѓу најзначајните претедатели на САД

Напорот на американскио претседател Доналд Трамп да го направи Гренланд американска територија не е само геополитичка ексцентричност. Ако успее во тоа, Трамп би влегол во историјата како еден од најголемите територијални експанзионисти во Соединетите Американски Држави – наследник на претседателите кои ја преобликуваа картата на земјата: Џејмс К. Полк и Вилијам Мекинли.

Џејмс К. Полк (1845–1849) – ги анектираше Тексас, Орегон и огромни територии по Мексиканската војна.

Вилијам Мекинли (1897–1901) – ја презеде контролата врз Порторико, Гуам и Филипините, претворајќи ги Соединетите Американски Држави во колонијална сила.

Во овој случај, ако МекКинли им ги „донесе“ на САД американските острови, Трамп би можел да „додаде“ цел континентален фрагмент. Тоа би бил најголемиот територијален договор на Американците од купувањето на Алјаска во 1867 година – и модерно продолжение на американската експанзионистичка традиција.

Ако Трамп успее да го додаде Гренланд (2,1 милиони квадратни километри) на САД, земјата ќе стане втора по големина во светот по површина, надминувајќи ја Канада. Доколку Трамп го земе Гренланд, тоа би било најголемото територијално проширување во историјата на САД.

Аквизицијата на Гренланд би го надминала познатото купување на Луизијана од 1803 година.

Најголеми проширувања во историјата на САД:

Купување на Луизијана (1803): 2,14 милиони км²

Анексирање на Тексас (1845): ~1,01 милиони км²

Купување на Алјаска (1867): ~1,53 милиони км²

Гренланд: 2,17 милиони км²

Последното големо територијално проширување на САД се случи во 1917 година, кога Вашингтон ги купи Американските Девствени Острови од Данска за 25 милиони долари. Островите – Сент Томас, Сент Кроа и Сент Џон – беа стекнати за време на Првата светска војна поради нивната стратешка важност во заштитата на Карипските морски патишта и Панамскиот канал. Тие денес остануваат неинкорпорирани територии на САД.