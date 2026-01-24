 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

Повеќе од 500 тела на цивили жртви на украинскиот упад во Курск пронајдени во масовни гробници

Свет

24.01.2026

Повеќе од 500 тела на цивили жртви од инвазијата на украинските вооружени единици во рускиот Курски регион се откриени во масовни гробници во пограничната област.

Овие бројки ги објави комесарката за човекови права Татјана Москалкова.

Брутално силувани и егзекутирани цивили: Заробен Украинец раскажува за украинските злосторства во Курск

Во соопштението се наведува дека специјалните комисии продолжуваат со својата работа во Курскиот регион за потрага по мртвите и исчезнатите.

Беспомошни старци егзекутирани и фрлени во подрум: Објавено видео од злосторства на украинските сили во рускиот регион Курск

Од август 2024 година, базата на податоци за лица коишто се сметаат за исчезнати вклучува 2.173 лица. Повеќе од половината – 1.378 – веќе се лоцирани. Напорите за утврдување на судбината на преостанатите лица се во тек.

