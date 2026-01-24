Повеќе од 500 тела на цивили жртви на украинскиот упад во Курск пронајдени во масовни гробници

Повеќе од 500 тела на цивили жртви од инвазијата на украинските вооружени единици во рускиот Курски регион се откриени во масовни гробници во пограничната област.

Овие бројки ги објави комесарката за човекови права Татјана Москалкова.

Во соопштението се наведува дека специјалните комисии продолжуваат со својата работа во Курскиот регион за потрага по мртвите и исчезнатите.

Од август 2024 година, базата на податоци за лица коишто се сметаат за исчезнати вклучува 2.173 лица. Повеќе од половината – 1.378 – веќе се лоцирани. Напорите за утврдување на судбината на преостанатите лица се во тек.