Научниците разликуваат активно и пасивно седење, како тоа влијае на мозокот?

Долготрајното седење одамна се поврзува со послаб физички и ментален здравствен статус, но новите истражувања покажуваат дека не секое седење е еднакво штетно.

Научниците разликуваат активно и пасивно седење. Активното седење вклучува ментално ангажирани активности како читање, играње карти или работа на компјутер, додека пасивното седење се однесува на гледање телевизија или други активности каде мозокот е минимално стимулиран.

Систематски преглед на 85 научни студии покажал дека активното седење може да има заштитен ефект врз мозокот, додека пасивното седење најчесто е поврзано со негативни когнитивни последици и зголемен ризик од деменција.

Мали секојдневни избори, како тоа дали ќе читате или ќе гледате телевизија, можат да имаат долгорочен ефект врз здравјето на мозокот. Иако редовната физичка активност останува клучна за когнитивното здравје, менталната стимулација исто така е важна и може да се постигне дури и додека седите.

Истражувањата покажуваат дека активните седечки активности се поврзани со подобри извршни функции, епизодична меморија и работна меморија, додека пасивното седење најчесто ја намалува когнитивната функција.

Иако ефектите се релативно мали, тие се статистички значајни и можат да помогнат во развојот на појасни и практични здравствени препораки. Наместо да се фокусираме само на пораката „седете помалку“, важно е да се промовира ментално ангажирано седење, со кратки паузи за раздвижување, што долгорочно го поддржува здравјето на мозокот и го намалува ризикот од деменција.

Истражувањето е објавено во научното списание Journal of Alzheimer’s Disease.