Што значи здраво слабеење?

Професионални институции како Клиниката Мајо и Медицинскиот факултет на Харвард со години предупредуваат на истото: повеќето луѓе губат тежина на начин што не функционира на долг рок.

Според Клиниката Мајо, здравото слабеење се базира на промена на навиките, а не на рестриктивни диети или елиминирање цели групи храна. Целта не е брзо намалување на килограмите, туку постепено создавање рутина што може да се одржува со години – со реалистична стапка на слабеење од околу 0,5 до 1 килограм неделно.

Ова е токму спротивно од она што го прават повеќето луѓе: нагло ги намалуваат калориите, ги елиминираат „забранетите“ намирници и се обидуваат да издржат што е можно подолго. Резултатот најчесто е краткорочно губење на тежината, по што следи враќање на старите килограми.

Научниот консензус е јасен: за да ослабете, потребен е калориски дефицит. Но, Харвард Хелт истакнува дека квалитетот на исхраната игра клучна улога. Исхрана богата со интегрални намирници, зеленчук, овошје, влакна и доволен внес на протеини овозможува дефицит без постојан глад и пад на енергијата.

Влакната се особено важни, бидејќи го зголемуваат чувството на ситост и помагаат во контролата на апетитот. Истражувањата покажуваат дека луѓето кои внесуваат повеќе влакна полесно одржуваат здраво слабеење, дури и без строга контрола на калориите.

Физичката активност е важна, но експертите истакнуваат дека ретко води до значително губење на тежината сама по себе, ако исхраната не е избалансирана. Клиниката Мајо нагласува дека движењето е клучно за одржување на постигнатата тежина и за општото здравје, но дека најголемите промени се случуваат надвор од теретаната – преку секојдневните навики.

Во пракса, тоа значи дека редовното движење, тренингот за сила и честото одење имаат поголем долгорочен ефект од исцрпувачките кардио маратони.

Еден од најпотценетите аспекти на слабеењето е сонот. Харвард Хелт предупредува дека недостигот од сон ги нарушува хормоните што го регулираат гладот и ситоста, што може да доведе до зголемен внес на калории и посилна желба за храна.

Како изгледа здравото слабеење во пракса?

Според водечките здравствени авторитети, знаците дека сте на вистинскиот пат не се само бројките на вагата:

– имате повеќе енергија

– поретко чувствувате глад

– се придржувате до рутина

– тежината варира, но долгорочниот тренд е опаѓачки

Ова е побавен, но постабилен пат – и единствениот што досега се покажал како успешен на долг рок.