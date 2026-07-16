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16.07.2026
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Четврток, 16 јули 2026
Неделник

МЗТ против грчки Ираклис во ФИБА Европкупот

Кошарка

16.07.2026

 Со жрепка попладнево во Минхен е одреден составот на групите во ФИБА Еврокупот во кој во новата сезона ќе настапи и македонскиот шампион МЗТ Скопје Аеродром.

Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром ќе играат во групата Е заедно со грчки Ираклис, естонски Тарту, германски Вурцбург, кипарски АЕЛ Ларнака и полска Џики Варшава.

Групната фаза започнува на 29 и 30 септември, а МЗТ Скопје ќе одигра најмалку 10 европски натпревари, по пет на домашен терен и на гостински паркет.

Натпреварувањето во групата ќе трае до средината на јануари, кога ќе се решава кои екипи ќе го продолжат европскиот пат.

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