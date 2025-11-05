Црвена ѕвезда го разби Панатанаикос на охриѓанецот Џеди Осман

Барем еден од кошаркарите на Црвена Звезда ќе бидat лидер во Евролигата.

Во првиот натпревар од 9-то коло, црвено-белите го победија Панатинаикос со 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) и стигнаа до резултат од 7-2 со седмата последователна победа.

Звезда шутираше повеќе од скромни 13 проценти за тројки на 22.3, но и покрај тоа, оствари убедлив триумф.

Црвена Звезда ќе гостува во Дубаи во следното коло, а претходно ќе игра со Будуќности во АБА лигата.

Патанатинакос ќе биде домаќин на Париз во 10-то коло.