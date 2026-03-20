Таман почна да дава голови Салах се повреди

Тренерот на актуелниот англиски првак Ливерпул, Арне Слот, потврди денеска дека Мохамед Салах е повреден и ќе го пропушти утрешниот натпревар од Премиер лигата против Брајтон.

„Тој е повреден и нема да биде во составот за утре. Добрата работа за Ливерпул е што има пауза за репрезентативни натпревари, но ниту египетската репрезентација нема да може да се потпре на него“, изјави Слот.

Англиските медиуми јавија дека Салах има повреда на мускулот и сега е во трка со времето за да биде подготвен за четвртфиналето на ФА Купот во кое Ливерпул ќе игра против Манчестер Сити.