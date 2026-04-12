12.04.2026
Недела, 12 април 2026
Наполи освои само бод на гостувањето кај Парма

Фудбал

12.04.2026

Фото: Freepik

Екипата на Наполи на македонскиот репрезентативец Елиф Елмас одигра нерешено 1:1 на гостувањето кај Парма попладнево во рамки на 32.коло на Серија А. Елмас во игра влезе во 78.минута на местото на Кевин Де Бруин, но не успеа на својата екипа да и помогне да стигнат до победа.

Домашниот тим дојде во водство веќе во првата минута со голот на Габриел Страфеца, а уште еднаш стрелец за Наполи беше шкотскиот репрезентативец Скот Мек Томини во 60.минута.

Наполи остана на второто место на табелата со 66 бодови, шест помалку од лидерот Интер. 

