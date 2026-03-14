Наполи ќе го купи Хојлунд од Манчестер јунајтед за 44 милиони евра

Наполи ќе го купи напаѓачот Расмус Хојлунд од Манчестер Јунајтед за 44 милиони евра, како што е предвидено во договорот, објави инсајдерот Фабрицио Романо на социјалната мрежа Икс.

– Нема сомнение за тоа. Расмус ќе остане тука. Имаме обврска да го купиме играчот од Манчестер јунајтед ако се квалификуваме за Лигата на шампионите, но тој е во нашите планови без оглед на тоа, потврди спортскиот директор на Наполи, Џовани Мана.

Хојлунд одигра 35 натпревари во сите натпреварувања оваа сезона, постигнувајќи 13 гола и четири асистенции.

Наполи е трет на табелата во Серија А со 56 бода, 12 помалку од водечкиот Интер.