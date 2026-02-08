Кристијано Роналдо им постави ултиматум на сопствениците и е подготвен да го напушти Ал-Наср

X / Cristiano Ronaldo

Фудбалерот на Ал-Наср, Кристијано Роналдо, е незадоволен од ситуацијата во клубот и постави ултиматум до раководството на Јавниот инвестициски фонд (PIF) на Саудиска Арабија.

Според „МБЦ“, Португалецот е разочаран од трансфер политиката на клубот. Тој верува дека службените лица намерно не успеваат да го зајакнат Ал-Наср, концентрирајќи ги своите ресурси на поддршка на Ал-Хилал со цел да го обезбедат трофејот.

Роналдо јасно стави до знаење дека не е подготвен да ја прифати оваа состојба и бара итни промени во следниот преоден рок, изјавувајќи дека во спротивно ќе ја напушти Саудиска Арабија.

Играчот го наведе значителното зајакнување на тимот и еднаквиот третман од раководството на PIF како главни услови за продолжување на кариерата во Ал-Наср. Претходно, Роналдо го пропушти својот втор последователен натпревар за Ал-Наср.