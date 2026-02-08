Антетокумпо стана косопственик на женскиот фудбалски клуб Челзи

Facebook Giannis Antetokounmpo

Кошаркарот на Милвоки бакс, Јанис Антетокумпо, стана член на групата косопственици на женскиот фудбалски клуб Челзи.

Триесет и едногодишниот грчки кошаркар ја изрази својата гордост и чест за можноста.

Историјата на Челзи зборува сама за себе и возбуден сум што ќе придонесам за иднината преку поддршка на континуираниот раст и влијание на женските спортови. Станува збор за амбиција, наследство и подигнување на играта на следното ниво. Напред Челзи!“, напиша Адетокунбо на социјалните медиуми.

Јанис е шампион на НБА и МВП на финалето на НБА во 2021 година. Тој играше на седум Ол-стар натпревари.

Челзи е трет на табелата на Англиското првенство во женски фудбал со 27 бодови.