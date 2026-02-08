 Skip to main content
08.02.2026
Недела, 8 февруари 2026
Неделник

Антетокумпо стана косопственик на женскиот фудбалски клуб Челзи

Кошарка

08.02.2026

Facebook Giannis Antetokounmpo
Кошаркарот на Милвоки бакс, Јанис Антетокумпо, стана член на групата косопственици на женскиот фудбалски клуб Челзи.

Триесет и едногодишниот грчки кошаркар ја изрази својата гордост и чест за можноста.

Историјата на Челзи зборува сама за себе и возбуден сум што ќе придонесам за иднината преку поддршка на континуираниот раст и влијание на женските спортови. Станува збор за амбиција, наследство и подигнување на играта на следното ниво. Напред Челзи!“, напиша Адетокунбо на социјалните медиуми.

Јанис е шампион на НБА и МВП на финалето на НБА во 2021 година. Тој играше на седум Ол-стар натпревари.

Челзи е трет на табелата на Англиското првенство во женски фудбал со 27 бодови.

