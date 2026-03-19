И тоа се случи, Салах даде гол за Ливерпул

Фудбалерот на Ливерпул, Мохамед Салах, синоќа постигна гол во реваншот од осминафиналето на Лигата на шампионите против Галатасарај (4:0). Овој гол беше 50-тиот гол во кариерата на 33-годишниот Египќанец во ова натпреварување.

Салах стана првиот Африканец кој стигнал до оваа бројка. Му беа потребни 97 натпревари за да постигне 50 гола во Лигата на шампионите.

Галатасарај го доби првиот натпревар со 1:0, па Ливерпул се пласираше во четвртфиналето на Лигата на шампионите со вкупен резултат 4:1.

Противник на англискиот тим во четвртфиналето на елитното фудбалско натпреварување ќе биде Пари Сен-Жермен.

До 50 гола во ЛШ стигна и напаѓачот на Баерн Минхен, Хари Кејн. То е првиот Англичанец со вакво достигнување во Лигата на шампионите. Кејн во реваншот од осминафиналето против Аталанта, кој заврши со победа од 4:1 го отвори резултатот од пенал во првото полувреме на „Алијанц Арена“ во Минхен, а додаде и втор гол по паузата, неговиот 50-ти во најсилното европско натпреварување. Откако дојде од Тотенхем во 2023 година, Англичанецот постигна 28 гола во 34 натпревари од Лигата на шампионите за германскиот тим.

За прв пат во старт од 28 февруари по закрепнувањето од повреда на листот, Кејн ја продолжи својата серија голови: тој постигна гол во последните четири натпревари на Баерн во осминафиналето на Лигата на шампионите, достигнувајќи седум гола во оваа фаза.

Во сезоната 2025/26, 32-годишниот Кејн постигна 47 гола и имаше пет асистенции во 39 натпревари

