 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Грилиш: Не престанав да го сакам фудбалот во последните неколку години, но не уживав толку многу во него

Фудбал

25.08.2025

 Фудбалерот од средниот ред на Евертон, Џек Грилиш, зборуваше за својот став кон фудбалот.

– Главната работа е да уживаш во фудбалот секој ден и во играта. Веројатно не престанав да го сакам фудбалот во последните неколку години, но не уживав толку колку што требаше. Го сакам фудбалот толку многу и сакам повторно да го доживеам тоа чувство кога ќе се разбудите на денот на натпреварот и едвај чекате да излезете на теренот. Тоа го чувствував против Брајтон и се надевам дека мојот настап го покажа тоа.
Чувствував дека е време за промена ова лето. Штом разговарав со менаџерот Дејвид Мојес, знаев дека Евертон е клубот во кој сакам да одам. Имаше многу причини зошто сакав да одам и тој натпревар покажа зошто бев во право, изјави Грилиш за „Тајмс“.

Грилиш беше позајмен на Евертон од Манчестер сити ова лето. Во два натпревари за Ливерпул, 29-годишниот Англичанец имаше две асистенции