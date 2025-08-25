Грилиш: Не престанав да го сакам фудбалот во последните неколку години, но не уживав толку многу во него

Фудбалерот од средниот ред на Евертон, Џек Грилиш, зборуваше за својот став кон фудбалот.

– Главната работа е да уживаш во фудбалот секој ден и во играта. Веројатно не престанав да го сакам фудбалот во последните неколку години, но не уживав толку колку што требаше. Го сакам фудбалот толку многу и сакам повторно да го доживеам тоа чувство кога ќе се разбудите на денот на натпреварот и едвај чекате да излезете на теренот. Тоа го чувствував против Брајтон и се надевам дека мојот настап го покажа тоа.

Чувствував дека е време за промена ова лето. Штом разговарав со менаџерот Дејвид Мојес, знаев дека Евертон е клубот во кој сакам да одам. Имаше многу причини зошто сакав да одам и тој натпревар покажа зошто бев во право, изјави Грилиш за „Тајмс“.