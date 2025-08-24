ФФМ го осуди инцидентот на натпреварот Брегалница – Шкупи: Нема компромис со насилството

Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) попладнево „најостро го осуди инцидентот што се случи на натпреварот од младинските категории меѓу екипите на Брегалница и Шкупи, кога група родители на гостинските фудбалери влегоа на теренот и физички нападнаа дел од домашните играчи“.

Ваквото однесување, како што е соопштено, е целосно неприфатливо и претставува грубо нарушување на спортскиот дух, фер играта и безбедноста на младите фудбалери.

Изразувајќи особена загриженост поради тоа што „едно од децата претрпе сериозни повреди и скршеници, како последица од нападот“, ФФМ најави дека надлежните органи ќе поведат дисциплинска постапка и ќе преземат соодветни мерки за сторителите на инцидентот.

„Поведена ќе биде дисциплинска постапка против ФК Шкупи и одговорните лица, со цел вакво недолично и опасно однесување никогаш повеќе да не се повтори. Федерацијата уште еднаш потсетува дека секој чин на насилство на спортските терени е недозволив и строго ќе биде санкциониран. Со насилство, од било кого и на кое било ниво, нема да има компромис“, наведе ФФМ.

Инцидентот, денеска, најостри го осуди и Фудбалскиот клуб Брегалница, апелирајќи до надлежните институции ригорозни казни за виновниците