 Skip to main content
28.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 28 февруари 2026
Неделник

Дербито во Струга без победник, Вардар остана лидер

Фудбал

28.02.2026

Дерби дуелот од 20.коло од Првата фудбалска лига меѓу Струга и Вардар заврши без победник 1:1, а со освоениот бод Вардар остана на првата позиција со 52 бода, додека стружани ја продолжија серијата од четири натпревари без победа (два пораза и два нерешени).

„Црвено-црните“ поведоа во 13.минута со голот на Хрватот Мислав Матиќ (трет гол во првенството), додека на 1:1 изедначи резервистот кај стружани Христијан Матески во 80.минута, откако десет минути претходно го замени Марјан Радески. Ова за него беше деветти гол во првенството, а беше потврден по прегледувањето на ВАР снимката.

На првиот денешен натпревар Работнички со 3:0 го совлада Шкупи, а стрелци на головите беа: Никола Манојлов (37.минута), Матеј Ангелов (77) и Сунајљ Мухарем (80).

Утре се играат два дуела: Тиквеш – Силекс и Арсими – Македонија ЃП со почеток во 14 часот. Оваа рунда ќе биде комплетирана во понеделник со натпреварот меѓу Шкендија и Пелистер што се игра во Тетово со почеток од 14 часот.

Табела: Вардар 52 бод, Шкендија 45, Струга 43, Силекс 35, Брера 26, Башкими 26, Арсими 25, Тиквеш 24, Пелистер 20, Македонија ЃП 19, Работнички 13 и Шкупи 1

Поврзани вести

Останати спортови  | 28.02.2026
Го нарекуваа иранскиот Бред Пит: Фитнес тренерот беше застрелан на демонтрации
Фудбал  | 28.02.2026
Бербатов е Македонец, но тоа го крие, неговиот дедо е еден од основачите на ОМО Илинден-Пирин
Балкан  | 27.02.2026
„Љуби га брат“: Братот на Мило Ѓукановиќ има тешки милиони
﻿