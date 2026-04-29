Поради најавените неповолни временски услови „𝑻𝑶𝑫𝑨𝒀 𝑰𝑻’𝑺 𝑨𝑳𝑳 𝑨𝑩𝑶𝑼𝑻 𝑱𝑨𝒁𝒁 — 𝑽𝑶𝑳.𝟏𝟎“ ќе се одржи во салата на Македонската филхармонија

Поради најавените неповолни временски услови и можноста за дожд, програмата на „𝑻𝑶𝑫𝑨𝒀 𝑰𝑻’𝑺 𝑨𝑳𝑳 𝑨𝑩𝑶𝑼𝑻 𝑱𝑨𝒁𝒁 — 𝑽𝑶𝑳.𝟏𝟎“ наместо во Парк „Ибни Пајко“ ќе се одржи во салата на Македонската филхармонија.
Сите концерти продолжуваат според најавената програма – со истата енергија, врвни музичари и одлична атмосфера, само на нова локација
Влезот останува СЛОБОДЕН
Се гледаме во Филхармонија!
Сите сте поканети
LINE UP / ПРОГРАМА
16:00 | 𝐏𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐉𝐀𝐙𝐙 (MK)
17:15 | 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐓𝐎 𝐒𝐈𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 (MK)
18:30 | 𝐀𝐑𝐍𝐀𝐔 𝐆𝐀𝐑𝐑𝐎𝐅𝐄́: “FRANTIK ZEN” (ES/BG)
19:45 | 𝐉𝐀𝐂𝐎 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒!
НАЦИОНАЛЕН ЏЕЗ ОРКЕСТАР & 𝐃𝐀𝐍𝐄 𝐀𝐋𝐃𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 (MK/USA)
Диригент: 𝐒𝐈𝐆𝐈 𝐅𝐄𝐈𝐆𝐋 (AT)
21:00 | ЛЕБ И СОЛ (MK)