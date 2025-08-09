Лани бевме десет сега сме девет: Владо Јаневски во Охрид се расплака за починатата Сара во пожарот во Кочани

 Skip to main content
Владо Јаневски синоќа го одржа еден од најдобрите концерти во тридецениската кариера .Античкиот театар беше преполн со негови фанови,но и со млади кои не биле ни родени кога ги создавал најголемите хитови .

А Владо знае како со публиката, има посебен шарм и чаирски мангуплук  иако веќе со години не живее во населбата која поради него стана романтика.

Најемотивниот момент на концертот се случи кога Владо песната “Недостасуваш и ја посвети на почината во пожарот во Кочани Сара Пројковска која му пееше пратечки вокали.

Лани бевме десет сега сме девет.Сара ни отиде. На концертите  во Филхармонија ме праша како правам волку тажни песни.Ова е нејзина песна,рече Владо со солзи во очите.


Тој ги најави концерите на 27 декември во Скопје и догодина во август на истото место во Охрид.

