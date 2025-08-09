Путин има предлог за мир: Дали Зеленски ќе се согласи?

AI Generated

Рускиот претседател Владимир Путин наводно му презентирал сеопфатен предлог за прекин на огнот на американскиот претставник Стив Виткоф, нудејќи крај на војната во замена за источните региони на Украина. Оваа информација, повикувајќи се на европски и украински претставници, беше објавена од „Волстрит џурнал“ и објавена од „Киев индепендент“.

Иако американскиот претседател Доналд Трамп тврдеше дека разговорите меѓу Виткоф и Путин не донеле пресвртница во мировните преговори, тој истиот ден објави дека ќе се сретне со својот руски колега на 15 август во Алјаска, што ќе биде нивна прва средба лице в лице во овој мандат на Трамп.

Според европските претставници информирани за деталите од состанокот, Путин му рекол на Виткоф дека Русија ќе се согласи на целосен прекин на огнот ако Киев ги повлече своите сили од регионот Донецк. Ова би обезбедило целосна контрола на Москва врз регионите Донецк и Луганск, како и врз Крим.

Европските претставници, запознаени со предлогот, наводно изразиле сериозни сомнежи, плашејќи се дека Путин ги одложува разговорите за да избегне казнени секундарни санкции објавени од Трамп.

Дополнителна загриженост предизвикува неизвесноста околу судбината на делумно окупираните територии во регионите Запорожје и Херсон, бидејќи не е јасно дали линијата на фронтот ќе замрзне на своите сегашни позиции или руските сили ќе се повлечат.