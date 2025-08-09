ХТЗ: Хрватска ја посетиле 4,6 милиони туристи во јули, или околу два проценти помалку отколку во 2024 година

Freepik

Хрватска ја посетиле 4,6 милиони туристи во јули, што е околу два проценти помалку отколку во истиот месец минатата година, а регистрирани се 29,2 милиони ноќевања, или еден процент помалку, објави денес Хрватскиот национален туристички завод (ХТЗ).

Според овие податоци, во набљудуваниот период, речиси 4,2 милиони странски туристи ја посетиле Хрватска (два проценти помалку отколку пред една година), а оствариле речиси 26 милиони ноќевања, или еден процент помалку, објави Пословни дневник.

Исто така, имало малку помалку домашни туристи, како и нивни ноќевања (за 1 процент секој), отколку во јули минатата година, бидејќи имале околу 429.000 пристигнувања и речиси 3,3 милиони ноќевања.



Најмногу ноќевања (86 проценти) во седмиот месец од оваа година се регистрирани во комерцијални сместувачки капацитети, 12 проценти во некомерцијални, додека два проценти биле во морски сместувачки капацитети.



Најголем број ноќевања меѓу комерцијалните сместувачки капацитети во јули бил во објекти за домаќинства, 12,3 милиони, што е за 2,3 проценти помалку отколку во јули минатата година, по што следуваат кампови со 5,7 милиони ноќевања (1,1 процент помалку) и хотели со повеќе од 4,8 милиони ноќевања (2,3 проценти повеќе).



Во набљудуваниот период, најмногу ноќевања имале Германците, по што следуваат Словенците и домашните туристи.

Како и обично, регионот Истра, Сплитско-далматинската жупанија и Кварнер се издвојуваат по бројот на ноќевања.

Хрватскиот туризам во првите седум месеци, и покрај малку послабиот јули, порасна за два проценти со вкупно 12,2 милиони туристи кои дојдоа во земјата и остварија 58,7 милиони ноќевања.