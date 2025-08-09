Трамп и Путин ќе се сретнат на Алјаска

AI generated

Американскиот претседател, Доналд Трамп, објави на својата социјална мрежа Truth дека неговата долгоочекувана средба со неговиот руски колега, Владимир Путин, ќе се одржи на 15 август во северозападната американска држава Алјаска.

Американскиот претседател, кој постојано ветуваше дека ќе ја заврши војната во Украина, во последните месеци неколку пати разговараше со рускиот претседател по телефон, но не го видел лично откако се врати во Белата куќа. Се очекува главната тема на средбата да биде завршувањето на војната во Украина.

„Сега, претседателот Зеленски мора да добие сè што му е потребно, бидејќи ќе мора да се подготви да потпише нешто“, рече Трамп.

Тој нагласи дека објавениот договор ќе вклучува територијална размена што би била корисна за двете страни.

„Гледате територија за која се водеше борба три и пол години. Многу Руси загинаа. Многу Украинци загинаа. Значи, ние го разгледуваме тоа, но всушност сакаме да вратиме нешто и да размениме нешто. Многу е комплицирано… Но, ќе вратиме нешто, ќе размениме нешто. Ќе има размена на територија, во корист на двете страни“, објасни американскиот претседател.

Трамп, исто така, тврдеше дека неговата интервенција спречила ескалација на конфликтот.

„Доколку ние [САД] не дојдевме, Украина и Русија ќе завршеа во светска војна, а јас ја спречив“, рече тој.

„Сега е само прашање кога ќе се реши, а може да биде многу наскоро“, додаде тој.

Трамп верува дека постои и можност за трилатерална средба со Путин и Зеленски, нагласувајќи дека мисли дека Путин сака мир исто колку и Украина и другите европски лидери.

Откако се врати во Белата куќа во јануари, Доналд Трамп работеше на подобрување на односите со Русија, обидувајќи се да ја заврши војната, иако неговите јавни коментари осцилираа помеѓу восхит и остри критики кон Путин.

Кремљ утрово потврди дека Путин ќе се сретне со Трамп во Алјаска во петок, 15 август, опишувајќи го изборот на место како сосема логичен.