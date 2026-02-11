Деби албумот на битолското акустично дуо „Трето колено“ излегува в петок, на 13 февруари

Овој петок, неслучајно 13-ти, во етер излегува првиот албум на битолското акустично дуо „Трето Колено“, насловен како „Простор Без Движење“. Музичкиот материјал, во 8 (осум) чина (песни), со текстови на македонски и англиски јазик, членовите го опишуваат како: „левитирачко корзо низ сублиминалните катчиња на потсвеста и миризливи сеќавања на совршени средби, во симболичен вакуум простор“



Албумот е снимен во една сесија во живо, миксан и мастериран во студио „Алшар„ – Скопје, Октомври 2025 од Ивица Јанкуловски, а дистрибуиран по сите дигитални платформи од Filter Label на Емил Хаџи Панзов. Илустрацијата за омотот е на Зоја, а графичкиот дизајн на Гоце Веселиновски.



„Трето Колено“ со снимањето на својот деби албум заокружува една година сонлив надреализам на дуото составено од Дејан Деки Марковски и Пеце Брада Трајковски, кои најавуваат промотивни активности околу албумот што вклучуваат најавени и ненајавени улични настапи во некои населени места на земјата и во подземјето.

„Трето колено почнува во стомакот, рецентрирано околу својата оска. Музиката не објаснува, туку се лепи — под кожа, зад коленото, во ритмот што не е воспитан. Ништо не е гласно, ама ништо не е невино. Сè се движи како сон што си го заборавил, а сепак те води цел ден поинаку.