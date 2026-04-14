„17“ на Косара Митиќ ја освои наградата за најдобар филм во програмата „Нови режисери“ на фестивал во Уругвај

Дебитантскиот игран филм „17“, во режија на Косара Митиќ, ја доби наградата за најдобар филм во натпреварувачката програма „Нови режисери“ на 44. Интернационален филмски фестивал во Уругвај, кој се одржа од 30 март до 12 април.

Филмот беше дел од конкуренција од 13 наслови, а за наградата одлучуваше тричлено меѓународно жири составено од актерката и режисерка Аиноа Артече Уриарте од Шпанија, драмската писателка и театарска режисерка Маријанела Морена од Уругвај и сценаристот и режисер Ернан Росели од Аргентина.

Фестивалот, кој традиционално го организира Кинотеката на Уругвај, се одржа во Монтевидео и во уште неколку градови низ земјата, а годинава прикажа повеќе од 200 филмови од 67 држави, меѓу кои и голем број национални и меѓународни премиери.

Натпреварувачката програма „Нови режисери“ е посветена на дебитантски филмови и млади автори, со фокус на нови гласови во светската кинематографија. Токму во таа селекција, „17“ успеа да ја освои главната награда и да се издвои меѓу новите авторски остварувања од различни земји.

Наградата претставува значајно меѓународно признание за филмот и за режисерката Косара Митиќ, особено ако се има предвид дека станува збор за дебитантско остварување кое веќе добива видливост и надвор од регионалниот контекст.