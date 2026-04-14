Филипче место да се радува на резултати од избори во други држави, нека се посвети на СДСМ која е распадната во парчиња

СДС и Филипче наместо да ликуваат на резултати од избори во други држави, нека си се посветат на партијата која е распадната на парчиња. СДС којашто некогаш беше релевантна и кредибилна, Филипче ја доведе во комбинација со Заев, да тоне се повеќе и повеќе во жива кал и да нема како да излезе од неа, стои во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ од прес-конференцијата на пратеникот Бране Петрушевски.

СДС којашто треба да биде главна опозиција и коректив на власта, се занимава со се, само со себе не. Се занимаваат со избори во други држави, а не си ги гледаат своите редови кои им се рушат се повеќе како кула од карти.

СДС ликува на победа на партија која е член на Европската народна партија или попозната како ЕПП, партијата Тиса, каде што е член и ВМРО-ДПМНЕ. Од друга страна пак, сестринската партија на СДС и член на Партијата на Европски Социјалисти од Унгарија освои 1,18% од гласовите. Тоа е нешто слично со рејтингот кој СДС го има во Македонија, и е многу близок до рејтингот на Филипче.

СДС и Филипче прават се, само не си го гледаат сопствениот двор. Наместо да се дистанцираат од политиките на аболицираниот криминалец Зоран Заев кои ги доведоа до ова дереџе, тие продолжуваат по неговите стапки и го величаат како да е најголем светец.

Ако СДС продолжи да се однесува вака, им се заканува бришење од политичката сцена.

Воедно, ВМРО-ДПМНЕ ја честита победата на партијата Тиса и господинот Петер Маѓар, со кои очекуваме да ја продолжиме нашата билатерална соработка и на државно ниво да работиме на нашата интеграција во ЕУ.