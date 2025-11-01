Цеца развеа бугарско знаме на концерт во Велес, публиката жестоко ја исвирка и го прекина настанот

Во спортската сала „Гемиџии“ во Велес, вечерта што требаше да биде посветена на музиката и забавата, заврши со тензија и бурни реакции. Концертот на Цеца Ражнатовиќ, кој привлече голем број посетители, прерасна во вистински инцидент по нејзиниот потег што изненади многумина.

Во еден момент од настапот, пејачката извади бугарско знаме, што предизвика остри реакции меѓу публиката. Присутните веднаш почнаа да ја исвиркуваат, а дел од гледачите револтирано ја напуштија салата.

СКАНДАЛ во Велес: Цеца го разви бугарското знаме pic.twitter.com/EIR8rFAkEK — Булевар.мк (@bulevarmk) October 31, 2025

Настанот доби силен политички призвук и веднаш предизвика лавина од реакции на социјалните мрежи, каде што корисниците жестоко коментираат за потегот на Цеца и атмосферата во салата која, наместо весела, стана напната и поделена.