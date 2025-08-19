Skip to main content
19.08.2025
Вторник, 19 август 2025
Балкан
|
На Додик му се одзема дипломатскиот пасош – тој има рок од 15 дена да го врати в
19.08.2025
Филм
|
Специјална проекција под отворено небо на „Бал-кан-кан“, најгледаната црна комедија
19.08.2025
Хроника
|
Притворен косовец осомничен за силување на 14-годишно девојче од Македонија
19.08.2025
Свет
|
Орбан: Заканата од Трета светска војна може да се намали само со состанок меѓу Трамп и Путин
19.08.2025
Останати спортови
|
Светската вицешампионка во трискок суспендирана поради допинг
19.08.2025
Култура
|
Утре се отвора 22. Меѓународен салон за стрип „Велес 2025“
19.08.2025
Здравје
|
Кога да ги замените вашите патики за трчање и вежбање?
19.08.2025
Здравје
|
Во Шпанија поради жештините починаа повеќе од 1.000 луѓе
19.08.2025
Хроника
|
Италијанец се превртел од четирицикл во Лазарополе, тешко е повреден
19.08.2025
Калеидоскоп
|
Чадот од шумските пожари е поопасен отколку што се сметаше претходно, покажа последното истражување
19.08.2025
Балкан
|
Семејна трагедија во Бугарија: Ја застрелал сопругата пред очите на 11-годишниот син, потоа си пукал во стомакот, но останал жив
19.08.2025
Хроника
|
Србин баран од Интерпол приведен во Македонија
19.08.2025
Патувања
|
Историскиот дел на Истанбул во центарот на градот ќе стане пешачка зона
19.08.2025
Македонија
|
За 90 дена сите државни органи ќе имаат веб-страници, најави вицепремиерот Фетаи
19.08.2025
Македонија
|
Меџити: За Универзитетскиот кампус „Мајка Тереза“ и подземниот паркинг на Плоштад Скендербег во Скопје обезбедени 65 милиони евра
19.08.2025
Свет
|
Фински политичар пронајден мртов во зградата на Парламентот
19.08.2025
Хроника
|
Пожарот во Јасен се влошува, но со брза интервенција е запрен
19.08.2025
Македонија
|
Мицкоски ќе присуствува на отворање на нова хала на компанијата „Амфенол“ во Кочани
19.08.2025
Здравје
|
Сакате да ослабнете 10 килограми? Пробајте со автофагија, еве мени за седум дена
19.08.2025
Хроника
|
Се судрија четири возила на патот Охрид – Кичево, тројца се повредени
19.08.2025