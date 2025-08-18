Skip to main content
18.08.2025
19.08.2025
Републиканка на денот
19.08.2025
Најнови вести
Свет
|
Тајван е внатрешно прашање за Кина: Пекинг му одговори на Трамп
18.08.2025
Свет
|
Ова се клучните точки од средбите на Трамп со Зеленски и европските лидери
18.08.2025
Скопје
|
Меџити: Светски познатиот архитект Бајрам Вардар ќе го изработи архитектонскиот Мастер План за развој на Чаир
18.08.2025
Фудбал
|
Интер одби 50 милиони евра од Челзи за Бастони
18.08.2025
Македонија
|
Десет години Евхаристија на Крчин
18.08.2025
Свет
|
Хамас го прифаќа новиот предлог за примирје во Газа
18.08.2025
Фудбал
|
Пелистер ја совлада АП Брера во Струмица
18.08.2025
Скопје
|
Одложен почетокот на „Карпошово културно лето“
18.08.2025
Свет
|
Трамп на средбата со Зеленски: Мислам дека Путин сака конфликтот да заврши
18.08.2025
Свет
|
Ова е книгата што Путин му ја подари на Трамп на нивната средба на Алјаска
18.08.2025
Балкан
|
Додик: Република Српска има право на устав, закони, политички живот, има право да одлучува за својот живот
18.08.2025
Свет
|
Трамп телефонски ќе разговара со Путин по средбата со Зеленски
18.08.2025
Свет
|
Одлично ти стои оделото: Зеленски прчекан во Белата куќа
18.08.2025
Свет
|
Русите на фронтот возат заробен американски транспортер со руско и американско знаме на него
18.08.2025
Свет
|
САД поништија 6.000 студентски визи откако Рубио е државен секретар
18.08.2025
Скопје
|
Од утре прскање против комарци во Скопје
18.08.2025
Хроника
|
Три активни пожари во Македонија
18.08.2025
Економија
|
Нови авиолинии од македонските аеродроми, годината ќе ја завршиме со двоцифрен раст на бројот на патници, најави Николоски
18.08.2025
Македонија
|
Николоски: По две години одлагање и лаги, сега имаме одлична динамика во изградбата на новите автопати
18.08.2025
Свет
|
Њујоршката полиција го затвори Тајмс сквер, на граѓаните им е советувано да избегнуваат престој во тоа подрачје
18.08.2025